◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】 女子決勝が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、バートン）は８位だった。１６歳で初出場した２０１８年平昌大会１４位、２２年北京大会５位でともにメダルを逃して以来、３度目の五輪。予選４位で通過し、“三度目の正直”として強い思いで臨んでいたが、悲願は成就しなかった。

同種目は１５日の予選が悪天候予報を考慮して１日前倒しで行われ、１７日に予定していた決勝も天候不良のため、競技開始まで２時間を切った中で延期が発表された。コンディション調整なども難しい状況下で攻め続けたが、表彰台には届かなかった。

岩渕は４歳でスノーボードを始め、中１でプロに転向した。２４歳になった今年は、競技を始めて２０年の節目だ。「ミラノの年は私がスノーボードを始めて２０年目。そこで金メダルを取りたい思いは、過去に２大会に比べてより強い」と覚悟を口にしてきた。

前回２２年北京五輪ビッグエアでは、４位で臨んだ決勝３回目。逆転表彰台を狙って斜め軸で後方に３回転宙返りする超大技「トリプルアンダーフリップ」に挑んだ。成功すれば、当時世界初だったが、着地であと一歩及ばず４位。それでも仲間が岩渕のもとに集まり、健闘をたたえた。観戦した国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長（当時）も「オリンピックの精神がそこで体現されていた」と絶賛。「トリプルをやったことを褒めてくれた。そういうライダーが周りにいてくれて、すごいうれしい」と日本列島を感動の渦に包み、異彩を放った。

スロープスタイルでの過去２大会は１４位、５位。今大会ＢＡも１１位で表彰台に手が届いていなかった。１６歳で平昌五輪に初出場して以来、３大会連続出場の２４歳は“三度目の正直”と強い思いで臨んだ舞台。メダルには届かなかったが、持ち前のスタイリッシュな滑りで大観衆を沸かせた。

◇岩渕 麗楽（いわぶち・れいら）

▽生まれとサイズ ２００１年１２月１４日、岩手・一関市生まれ。２４歳。身長１４９センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳で始め、中学１年でプロ転向。１５歳だった１７〜１８年季からＷ杯に参戦し、１７年１２月にＢＡで初優勝。スロープスタイル（ＳＳ）と合わせ、通算９勝。世界選手権は４度出場で、２５年ＢＡ銀、ＳＳ銅。五輪は１８年平昌ＢＡ４位、ＳＳ１４位、２２年北京ＢＡ４位、ＳＳ５位。２３年冬季ＸゲームＢＡ初制覇。岩手・一関学院高―法大。

▽麗楽の名の由来 「覚えやすく、世界で通用するように」

▽趣味 読書「推理小説が好き」で東野圭吾氏の「白夜行」がお気に入り。 ▽家族 両親と妹。