◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で同種目日本勢初の金メダルに輝いた。快挙に涙する場面もあった。１９歳４８日での金メダル獲得は、冬季五輪の日本勢で、ショートトラック男子５００メートルで１９９８年長野五輪金の西谷岳文に次ぐ２番目の最年少記録となった。予選７位で通過し、頂点につなげた。今大会日本勢５個目の金メダルとなり、１９９８年長野五輪と並んで過去最多タイとなった。

深田は１３歳の時に、後に北京五輪男子ビッグエア（ＢＡ）金メダルに輝く蘇翊鳴（中国）らを育てた佐藤康弘コーチに出会い、本格的に競技を始めた。世界に名を知らしめたのは、わずか２年後で、２２年１２月のＢＡのＷ杯に初出場し、いきなり優勝。ニューヒロインは、２３年１月の冬季Ｘゲームにも招待されて４位に入るなど、周囲も驚くスピードで世界トップ級への階段を駆け上がってきた。

２５年３月の世界選手権では、銅メダルを獲得し、金メダルの村瀬心椛、銀メダルの岩渕麗楽の先輩２人とともに日本勢で表彰台を独占。同１０月に逆スタンスで進行方向と逆向きに横４回転する「スイッチバックサイド１４４０」に成功した。これで全４方向の横４回転技を決めたのは世界初となり、深田の強さを支える大きな武器になった。

地元・愛知から佐藤コーチのいる埼玉の練習施設に通い、高校進学後は埼玉に転居した。大学進学で地元を離れた兄・渚さんと同居し、きょうだい二人暮らしで支えられてきた。兄が作ってくれる「トマト煮」は深田の大好物。日本時間１０日のＢＡは９位で悔しさをにじませ「考え過ぎていた。自分がやってきたことは体に染みついているから信じたい」と決意。家族の支えを胸に、急成長を遂げた１９歳。日本スノーボード界にニューヒロインが誕生した。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）２００７年１月１日生まれ。愛知・みよし市出身。１９歳。両親の影響で幼い頃からスノーボードに親しみ、中学２年時から佐藤康弘コーチに師事し、本格的に競技を開始。１５歳の２１年、全日本選手権ニセコ大会ＢＡ制覇。２２〜２３年季からＷ杯を回り、２２年１２月のＷ杯ＢＡで初優勝。ＳＳを含む通算４勝。２５年世界選手権ＢＡ銅、ＳＳ４位。１５７センチ。家族は両親と兄、姉、弟。