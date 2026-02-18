◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

大雪により一日延期された女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。19歳1カ月17日での金メダル獲得は冬季五輪の日本女子最年少記録。スロープスタイルでの五輪金メダルは日本初で、銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）とともに同種目の日本女子初メダル獲得となった。

試技1回目では転倒して9位と出遅れた。しかし、2回目にジブセクションで高得点をそろえると、スイッチバックサイド900などフルメーク。85.70点をマークしてトップに立ち、3回目ではスイッチバックサイド1260の大技で「10.00点」を叩き出し、87.83点まで得点を上積み。見事に表彰台の中央をゲットした。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）

☆生まれ 2007年（平19）1月1日生まれ、愛知県みよし市出身の19歳。

☆家族 父・範生さん（57）、母・美帆さん（52）さん、きょうだいは双子の兄と姉、5歳下の弟。

☆競技歴 小1の頃からスノーボードを始め、6年間は趣味程度で取り組む。中1で大会に出場し、中2の春に佐藤康弘コーチに出会ったのをきっかけに、本格的に競技を開始。以後は急速に力を付けると、22年全日本選手権のビッグエア（BA）で優勝し、同年12月にはW杯のBAで初出場初優勝の快挙。W杯通算4勝。世界選手権では昨年3月にBAで銅メダルを獲得。

☆名前の由来 姉がディズニーアニメ「おしゃれキャット」に登場する猫のマリが好きで茉莉に。範生さんは元日の日の出とともに生まれたので「日出子」と名付けようとしたが、周囲の猛反対で実現しなかったという。

☆性格 少し天然でおっちょこちょい。大会でもリフト券や手袋を忘れることがあり、本人も自覚している。一方で正義感が強く、きょうだい思いな一面も。