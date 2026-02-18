ミラノ・コルティナ冬季五輪は１８日、スノーボードのスロープスタイル女子決勝が行われ、１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が金メダル、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。

今大会の日本勢の金メダルは５個となり、過去最多だった１９９８年長野大会に並んだ。また、スノーボードはすべての種目を終了。９個のメダルを獲得した。

フリースタイルスキー、スノーボードを通じてスロープスタイルでは、この日の長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）の銀に続く３個目のメダル。深田は２回目のランで８５・７０点の高得点をマークすると、３回目には８７・８３点とさらに得点を伸ばした。村瀬は２位で迎えた３回目の試技で、８５・８０点を挙げたが、深田には及ばず、直後に滑ったゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）に抜かれて３位となった。岩渕麗楽（バートン）は８位だった。

深田は、愛知県みよし市出身。ビッグエアは２０２２年１２月のワールドカップ（Ｗ杯）で１５歳で初優勝を果たし、昨季まで２季連続で種目別２位。スロープスタイルは２５年２月に初優勝。北京大会後に急成長を遂げて初の代表入りをつかんだ。

村瀬は岐阜市出身。スロープスタイルでは、昨季世界選手権で銀メダル、今季ワールドカップ（Ｗ杯）２戦は優勝１回、３位が１回と種目別首位に立ち、２度目の五輪に臨んだ。