講談社は、マンガ「追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う」の5巻を2月19日に発売する。価格は792円。

本作は錬金するものがすべてアダルトグッズになってしまう主人公のオルガ・ズムが、その力で性欲モンスターを討ち滅ぼしていく異世界ファンタジー。上田勇李氏が「ヤンマガWeb」で連載を行なっている。

5巻では愛するオルガのためにクゥが新技の修業を始め、オルガは姉弟子の淫行を止めるべく、ムッチリーニの元に向かう。

また単行本には、描き下ろしのおまけマンガが12ページ掲載されている。

【「追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う」5巻あらすじ】

「イカし合いましょう」

『108手の極み』を習得せよ！ 愛するオルガのために新技の修業を始めたクゥ。しかし、その修業は困難を極めたものだった……。そしてオルガは姉弟子の淫行を止めるべく、ムッチリーニの元に向かう！ 勇者が敵をイカせまくるおもちゃ無双譚、第５巻！



