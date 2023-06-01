　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては376.16円高。出来高は4903枚となっている。

　TOPIX先物期近は3835.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57520　　　　　+260　　　　4903
日経225mini 　　　　　　 57515　　　　　+255　　　108378
TOPIX先物 　　　　　　　3835.5　　　　 +19.5　　　　6860
JPX日経400先物　　　　　 34665　　　　　+185　　　　 739
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　+1　　　　 267
東証REIT指数先物　　　　1988.5　　　　　　-5　　　　　 1

