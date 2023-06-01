日経225先物：19日0時＝260円高、5万7520円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては376.16円高。出来高は4903枚となっている。
TOPIX先物期近は3835.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57520 +260 4903
日経225mini 57515 +255 108378
TOPIX先物 3835.5 +19.5 6860
JPX日経400先物 34665 +185 739
グロース指数先物 750 +1 267
東証REIT指数先物 1988.5 -5 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3835.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57520 +260 4903
日経225mini 57515 +255 108378
TOPIX先物 3835.5 +19.5 6860
JPX日経400先物 34665 +185 739
グロース指数先物 750 +1 267
東証REIT指数先物 1988.5 -5 1
株探ニュース