【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売 価格：2,480円 CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch/Android/iOS用青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」を2月19日に発売する。価格は2,480円。2月20日1時頃からSteam版も配信開始となる。

本作は、2023年に発売されたアドベンチャーゲーム「パラノマサイト」シリーズの最新作。「昭和の日本」×「伝奇・オカルト」を題材として、前作と同じスタッフが新たな土地、新たな伝承、新たな登場人物で、新たな“FILE”を届ける。

今作のテーマは、人魚伝説。古今東西あらゆる人の心を捉えて離さない不思議な魅力を持った存在である人魚は、日本では、その肉を食べると不老不死になれるという話が有名で、今作でもその伝承が物語のカギを握っている。実在の舞台と伝承を組み合わせた、没入感のあるミステリーを楽しめる。

ゲーム概要

【『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』プロモーション映像】

本作の舞台は、昭和後期の三重県伊勢志摩地方。人魚にまつわる伝承が多く残るこの地で、怪奇な事件が巻き起こる。

物語の中で出会う人々との会話や、資料を糸口に謎を解き明かす。360度見渡せる「全天球背景」で周囲を調べ、事件の手がかりを探していく

複数の登場人物の視点で進む物語は、交錯する思惑とともに徐々に明らかに

豪華アイテムがついた特装版「かめしまのめぐみ」同時発売

Nintendo Switch用ダウンロードソフト「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のダウンロード番号に加えて、本作と「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」に登場する人物の捜査資料などをまとめた「心霊対策室ファイル」、両作品のイラストや設定画を1冊に収めたアートブック、そして両作品の楽曲を収録した2枚組サントラCDなどのアイテムがついた特装版「かめしまのめぐみ」もスクウェア・エニックスe-STOREにて発売される。価格は14,980円。

「心霊対策室ファイル」には、心霊対策室の独自捜査による極秘未公開情報も含まれている。各アイテムは本作の舞台となる「かめしま」からのお土産をイメージしたパッケージに包まれて届けられる。

なおダウンロード番号は2月19日0時にメールにて送られる。ダウンロード番号を除き、アイテム同梱の豪華詰め合わせ「かめしまのめぐみ」については3月9日に届けられる予定。

(C) SQUARE ENIX