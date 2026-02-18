ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われ、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が1回目に82.13点をマークして銀メダルを獲得した。表彰式での1枚の写真に注目が集まっている。

長谷川は1回目に高得点をマーク。2、3回目はスコアを伸ばせなかったものの、ビッグエア11位の悔しさを晴らし銀メダルを手に入れた。

表彰式では勲章を手に金、銅のメダリストとともに記念撮影。国際オリンピック委員会（IOC）のオリンピック公式Xは、「スノーボード男子スロープスタイルのメダリスト 素敵な笑顔」として写真を投稿した。

表彰台の上でポーズを取る3人だが、立ち位置が選手から見て右側に寄りすぎているため、長谷川の足が半分ほど台からはみ出る事態に。X上のファンの視線も足元に集まった。

「おめでとうございます なんか狭いな笑笑」

「台の足の配分が。。」

「もっと中央に立ってあげてよ 落っこちそうだよ 小柄だから乗っかれてるけど こういう場面でも本当に日本選手の小柄さが分かるし、これで世界と戦ってて勝ってるって本当すごい」

「長谷川選手の足元、表彰台にも攻めてる？」

「長谷川の足元ギリギリでかわいいw」

日本勢はこれで今大会、獲得メダル数が冬季史上最多の20個に達している。



