ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子で今大会2つ目の銀メダルを獲得したスター選手、アイリーン・グー（中国）が海外メディアから受けた質問を「馬鹿げた見方よ」と笑い飛ばした。五輪メダリストとしての矜持を感じさせるコメントで一蹴し、話題になっている。

アイリーン・グーは16日（日本時間17日）に行われた女子ビッグエアで銀メダルを獲得。通算5つ目のメダルで、今大会はスロープスタイルに続く2つ目の銀メダルとなったが、前回大会は2冠を達成した種目で、ともにあと一歩及ばず。中国は全競技を通して金メダル「0」という状況が続いていたこともあり（18日に初の金メダルを獲得）、エースとして期待は大きかった。

話題になったのは競技後に出席した会見でのこと。

ある記者からこんな質問を受けた。

「2つの銀メダルを獲得したとみているのか、それとも2つの金メダルを逃したとみているのか」

銀メダルの自己評価を問う質問。記者の方をじっと見て、耳を傾けていたアイリーン・グーは聞き終えると、途端に「ハハハハハハ！」と大笑い。「私は史上最多のメダルを獲得している女子フリースキーヤーよ。それ自体が答えだと思う」と即答し、こう続けた。

「五輪でメダルを獲得するのは、全アスリートにとって人生を変える経験。それを5回もやるのは、飛躍的に難しいこと。私からすれば、全てのメダルは等しく難しいものだから。でも、みんなの期待は上がる。そうでしょ？ “2つのメダルを逃した”という状況は、正直に言って、馬鹿げた見方だと思う。私は自分のベストのスキーを披露して、文字通りいままで成し遂げられたことがなかったことをやっている」

自信たっぷりに答えた上で「だから、十分すぎるほどだと思う。でも、ありがとう」と一蹴した。

16歳の時に中国で6つの異なるファッション誌の表紙を飾り、モデルとしても活躍。現役スタンフォード大生として文武両道を貫いている。中国のSNS「ウェイボー」のフォロワーも700万人を誇り、インフルエンサーの側面も持つ。米経済誌「フォーブス」によると、年間2300万ドル（約36億円）稼ぐスポーツ界を代表する女子アスリートだけに、一挙手一投足が注目される。

この動画は米ヤフースポーツ公式インスタグラムが紹介。「アイリーン・グーはこのレポーターの質問に気乗りしなかった」と伝え、アイリーン・グーのキャラクターが滲む対応に、大きな反響が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）