「女子高生監督なんて、ありえない話？」 古田敦也、野球漫画『君が監督！』応援
マガポケ、ヤンマガWebにて連載中『君が監督！』のコミックス第2巻が19日に発売された。発売を記念して元・東京ヤクルトスワローズ監督・古田敦也氏から応援コメントが到着した。
【画像】どんな漫画？女子高生が球団監督 公開中のページ
古田氏は「女子高生監督なんて、ありえない話？いや可能性は十分あると思う。彼女の挑戦を本気で応援したくなります」と応援している。
■作品あらすじ
今年も最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」。オールスター前に前任者が解任され、後半戦から監督を任されたのは、解良縁（けら えにし）17歳！ 現役女子高生にしてサターンズファン歴17年！ 彼女の明るさが“負けグセ”のついたチームを変えていく…！？ 目指せ、奇跡の逆転優勝！！
