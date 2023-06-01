加藤あい、20年ぶりドコモCM出演 あの名物CMが令和に復活＆当時の制作陣が再集結「思わず声が出てしまうほどうれしく」

加藤あい、20年ぶりドコモCM出演 あの名物CMが令和に復活＆当時の制作陣が再集結「思わず声が出てしまうほどうれしく」