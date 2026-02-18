◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が金メダル、ビッグエア（BA）金メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。同日行われた男子SSでも五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得しており、ビッグエア（BA）に続き男女アベック表彰台の快挙。スノーボードでの獲得メダルは9個（金4個、銀2個、銅3個）で、日本選手団の獲得メダル数は22個（金5、銀6、銅11）となった。金メダル数は5個は98年長野大会に並ぶ冬季五輪最多となった。

男子のBAで木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀とワンツーフィニッシュ。女子では北京銅の村瀬が金メダルを獲得し、男女アベックVを果たした。

女子ハーフパイプ（HP）で小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得。男子は戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダルに輝き、山田琉聖（19＝チームJWSC）も銅メダルを獲得していた。

