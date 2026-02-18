１８日午前、山形県寒河江市で、男性が刃物のようなものを持った２人組の男に現金８０万円を奪われた強盗事件で、男らは現在も逃走しています。

男らは、被害者の男性を車に乗せて山形県大江町まで連れ回していましたが、男性を解放したあと、徒歩で逃げたとみられています。

【写真を見る】刃物突き付け８０万円奪い被害者連れまわす ２人組の男は徒歩で逃走か 現在も逃走中

警察によりますと、きょう午前１０時半ごろ、寒河江市柴橋の住宅で、この家に住む５０代の公務員の男性が玄関を出たところ、２人組の男に呼び止められました。

男らは男性に包丁のようなものを突きつけて脅し、現金８０万円を奪ったということです。

その後、男らは男性に車を出すよう脅し、男性の車で、男性に運転をさせて、現場から大江町左沢の楯山公園まで移動させました。

男らは公園で男性を解放したということです。

解放された男性が助けを求め、午後５時５０分ごろ、近くにいた人が１１０番通報しました。男性にけがはありませんでした。

捜査関係者によりますと、男性が解放された現場には男性の車があり、男らは徒歩で逃げたとみられます。

その後、男らが別の逃走手段を使ったかや、どちらの方向に逃げたかなどは分かっていません。

逃げた２人はいずれも３０代くらい、身長１７５センチほどのやせ型で、マスクを着用していたということです。

警察は強盗事件として、逃げた２人の行方を追っています。

逃走した犯人の特徴

（１）犯人Ａ

年齢３０歳代、身長１７５センチメートルくらい、痩せ型、頭髪茶髪

上衣 黒色系パーカー

下衣 青色系ジーンズ

灰色野球帽、白色マスク着用

（２）犯人Ｂ

年齢３０歳代、 身長１７５センチメートルくらい、 痩せ型

上衣 黒色っぽい服装 下衣 青色系ジーンズ 帽子、白色マスク着用