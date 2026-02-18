俳優の宮沢りえさんとイッセー尾形さんが18日、映画『トニー滝谷 4Kリマスター版』（3月27日（金）より順次公開）の公開記念舞台挨拶に登場。海外での反響を振り返りました。

映画は、村上春樹さんの短編小説『トニー滝谷』（文藝春秋刊『レキシントンの幽霊』所収）を、市川準監督がメガホンを取り2005年に映画化された『トニー滝谷』の4Kリマスター版。トニー滝谷という名の孤独な人生を歩む男性を主人公に、愛する女性と巡り会えた幸福なひととき、そしてその後に訪れる喪失を描いた作品です。

イッセー尾形さんは、主人公・トニー滝谷と、主人公の父である滝谷省三郎の一人二役を演じ、宮沢さんはトニーの妻・A子と妻の死後に主人公の前に現れる女性・B子の二役を演じています。

イベントに登場した宮沢さんは当時の反響について、「日本で公開した後に、海外でもたくさんの方に見ていただいたっていうお話は聞いてたんですけど」と振り返りました。さらに、ヨーロッパ旅行の際に声をかけられたそうで「男の子が“トニー滝谷、見たよ”って。すごくうれしくて。そうしたら彼が“A子とB子どっちやってたっけ？”って。“両方やってた”って言ったら、“違う、違う、A子とB子、どっち？”って。結局、両方やっていたってことは通じないまま終わったような気がするんですけど。でもちゃんと見てくれているんだなって。すごくうれしくて」と笑顔で当時のエピソードを披露。

また、『トニー滝谷』は自身にとってどんな存在の作品かという質問に対し、尾形さんは「いろいろ映画出ていますが、トニー滝谷は特殊なんですね僕にとって」と話し、宮沢さんは「100年後も残ってほしい作品」と話しました。