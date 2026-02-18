ＡＫＢ４８が１８日、神奈川県内で「ＡＫＢ４８のどっぼーん！ひとりじめ！５周年記念ライブ！」を開催した。

グループの公式ゲームアプリ「ＡＫＢ４８のどっぼーん！―」のリリース５周年を記念した特別ライブ。アプリ内のイベントで上位にランクインした上位１６人が出演した。

１日限りのセットリストで会場を盛り上げた。代表曲の１つ「大声ダイアモンド」で幕開けすると、「憧れのポップスター」など、メンバーそれぞれがリクエストした楽曲を含めた全２３曲を熱唱。ユニット曲も多く歌唱し、田口愛佳と倉野尾成美は「Ｉ’ｍ ｓｕｒｅ」（ＳＤＮ４８）を生バンド演奏をバックに美しいハーモニーを響かせた。

企画コーナーでは、ファンから募集した胸キュンゼリフを続々披露。会場に訪れたファンを魅了した。

約２時間半駆け抜け、橋本恵理子は「初めて出演させていただいたんですけど、皆さんと盛り上がることができて楽しかった。すごい新鮮でした」と充実感をにじませた。山内瑞貴も「大変だった時期を忘れるくらい楽しくて、今回も感謝の気持ちを込めてパフォーマンスさせていただきました。最高に最高に最高に楽しかったです」と感謝。太田有紀は「皆さんの前でソロを披露させていただけたり、センター２回もさせていただけたり、１ヶ月頑張った時期を乗り越えた先に素敵すぎるステージが待っているのが『どっぼーん！ライブ』の良いところ」とうなずいた。最後は１６人全員で手を上げ、「ありがとうございました」と声をそろえ感謝を伝えた。

今回のライブの様子は３月２５日にＣＳ放送ＴＢＳチャンネル１で午後９時から放送されることも発表された。