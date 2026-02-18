フィリピンのドゥテルテ前大統領の長女で、現政権の副大統領を務めるサラ・ドゥテルテ氏が、2028年に行われる次期大統領選挙への立候補を表明しました。

サラ・ドゥテルテ副大統領は、18日に記者会見を開き、2028年に実施される次の大統領選に立候補すると明らかにしました。

サラ氏は会見で、マルコス政権について「汚職にまみれている」として、治水対策の不備などを指摘。「独立した外交政策に欠けており、アメリカや中国といった大国間の対立に巻き込まれているように見える」 などと批判しました。

サラ氏は2022年の大統領選でマルコス大統領と共闘しましたが、外交政策や内政問題をめぐり両者の対立は深まっています。

現職のマルコス大統領は、憲法で再選が認められていないため立候補できないことになっていて、現地メディアは、サラ氏が次期大統領の有力候補だと伝えています。

サラ氏は、フィリピン南部に強固な地盤をもつドゥテルテ前大統領の長女で、ドゥテルテ氏は去年、「麻薬戦争」と呼ばれた強硬な違法薬物対策をめぐってICC＝国際刑事裁判所に引き渡されています。