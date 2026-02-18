ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の千葉百音（木下グループ）は74.00点で4位発進。好演技を披露した20歳の衝撃事実に、ファンの注目が集まっている。

夢舞台のリンクで千葉が躍動した。重圧のかかる最終滑走ながら、フリップ―トーループの連続3回転、ダブルアクセル、3回転ルッツとジャンプをまとめ、高得点をマーク。演技後は笑みも浮かべた。

スピン、ステップも最高評価のレベル4を揃える中、ファンの注目を集めたのが最後のレイバックスピンだ。9人のジャッジ全員が、出来栄えを示すGOEで最高の5点をつけた。スコアシートにズラリと並ぶ「5」にX上には様々なコメントが寄せられた。

「完全満点は凄い」

「千葉さん、スピンめちゃくちゃ早くて凄かった」

「千葉百音さんのスピンは 芸術の域 美しさに見惚れる」

「最後のスピンは思わずうぉー！って叫んでしまった」

「上下切らなくても満点って滅多にない」

女子SPの首位は78.71点で中井亜美、2位に77.23点で坂本花織がつける。19日（日本時間20日）のフリーで、千葉が逆転メダルを目指す。



（THE ANSWER編集部）