FAKE TYPE.の2026年第1弾楽曲「No Fake Talk feat.TOOBOE」が本日2月18日に配信リリースとなった。これに伴って同楽曲のミュージックビデオも公開された。

「No Fake Talk feat.TOOBOE」は、音楽クリエイターjohnのソロプロジェクトTOOBOEとのコラボ楽曲となるもの。双方が出演したフェスで出会い、その後TOOBOE主催の対バンツアーに出演するなど交流を深めてきた。

個性の強い2アーティストがタッグを組んだ「No Fake Talk feat.TOOBOE」は、それぞれの持つ退廃的な空気感はそのままに、“世の中に溢れる上辺だけの半端な会話ではなく、本音で語り合うことを望む”という熱いメッセージが込められた楽曲だ。

FAKE TYPE.は、3月14日の福岡・BEAT STATIONを皮切りに4月17日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、約2年ぶりのツアー＜LIVE TOUR 2026 “COPY CATS”＞を開催する。

■2026年第1弾楽曲「No Fake Talk feat.TOOBOE」

2026年2月18日(水) 配信開始

配信リンク：https://faketype.lnk.to/nofaketalk

■＜FAKE TYPE. LIVE TOUR 2026 “COPY CATS”＞

3月14日(土) 福岡・BEAT STATION

3月22日(日) 北海道・札幌cubegarden

3月27日(金) 愛知・名古屋THEBOTTOMLINE

4月11日(土) 大阪・BIG CAT

4月17日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama