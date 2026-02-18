ＡＫＢ４８が１８日、神奈川県内で「ＡＫＢ４８のどっぼーん！ひとりじめ！５周年記念ライブ！」を開催した。

グループの公式ゲームアプリ「ＡＫＢ４８のどっぼーん！―」のリリース５周年を記念した特別ライブ。アプリ内のイベントで上位にランクインした上位１６人が出演した。

メンバーが披露したい曲をリクエストし、１日限りのセットリストで展開。約２時間半で全２３曲を披露した。

ライブ後、４代目総監督倉野尾成美は「メンバーの色んな一面を見ることができたと思いますし、新たな一面を見せようというメンバーの気持ちがファンの皆さんに届いていたらいいな、と思います」とコメント。アプリイベント１位だった橋本陽菜も「ダンスナンバーとかの重圧で本当に押しつぶされそうになったんですけど、解放されたっていう気持ちでいっぱい」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

ライブの出演権をかけた１か月間の戦いは過酷だったと語り、田口愛佳は「本当に昔の総選挙を思い出した」と苦笑い。それでも「ここまで応援してくれたファンの皆さんには、本当に感謝の気持ちでいっぱい」と感謝を忘れなかった。

ＳＤＮ４８の楽曲「Ｉ’ｍ ｓｕｒｅ」を生バンド演奏で挑戦した田口は英語の歌詞に苦戦したようで「（スマホで）カタカナでメモしていた。本当にどうしたらいいか分からなかった。次からは英語がない曲で（いきます）」と笑い飛ばした。

グループとしては昨年２０周年を迎え、紅白歌合戦出場も果たした。２１年目に向け倉野尾は「２０周年イヤーがすごい大きな１年で、たくさん先輩の方だったり、卒業生の皆さんにお力を借りて色んなものを吸収できた。それぞれが２１年目への思いがすごい強まっている中だな改めて思うので、今は春コンサートに向けて次は頑張っていきたい」と決意を新たにした。