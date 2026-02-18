TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後11時24分に、暴風雪警報を札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、江別市に発表しました。

後志地方では19日明け方まで、石狩地方では19日明け方から19日朝まで、暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■小樽市
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■江別市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報【発表】
　19日にかけて注意

■石狩市
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　16m/s

■当別町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

■新篠津村
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方から19日朝にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　16m/s

■島牧村
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■寿都町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■黒松内町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■共和町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■岩内町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■泊村
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■積丹町
□暴風雪警報【発表】
　19日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■古平町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■余市町
□なだれ注意報
　19日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報
　19日にかけて注意