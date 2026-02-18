18日午前、山形県寒河江市で男性が２人組の男に刃物を突き付けられ、車に乗せられたうえ現金８０万円を奪われた強盗事件で、犯人は男性が自宅から出てきたところで刃物を突き付け、男性を脅し、男性の車で移動していたことがわかりました。

この事件は18日午前10時半ごろ、寒河江市内に住む50代の男性が自宅前で男2人組に車で連れ去られたものです。男性は「包丁のようなものを突きつけられた」と話しており、現金80万円を奪われました。

その後、男性は山形県大江町で解放され、近くにいた人に助けを求めました。男性にけがはありませんでした。事件発覚のきっかけとなった110番通報は、発生からおよそ７時間後の午後５時49分に入っています。

警察によりますと男2人組は男性が家から出てきたところで刃物を突き付け、男性に、男性の車を運転させて移動していたということです。

男性が解放された後、男らがどのような逃走手段で逃げているかはわかっていません。

逃げた男らはいずれも30代、身長175センチくらいの細身で、2人とも帽子をかぶっていたということです。男らは現在も包丁のようなものを持って逃げているとみられ、警察は戸締まりを徹底し、不審な人物を見かけた際はすぐに通報するよう呼びかけています。