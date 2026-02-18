ＡＫＢ４８の橋本陽菜、太田有紀、田口愛佳らが１８日、神奈川・横浜市のＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａでグループ公式アプリ「ＡＫＢ４８のどっぼーん！ ひとりじめ！」の５周年記念ライブを開催した。

同アプリは、オンラインでメンバー本人や、全国のユーザーとオンラインマルチ対戦が楽しめる。リリースから５周年を迎え、アプリ内ランキング企画で上位に入ったメンバー中心に１６人が選ばれ、ヒット曲「大声ダイヤモンド」やＮＭＢ４８の「初恋至上主義」、ＳＫＥ４８の「恋を語る詩人になれなくて」などのカバーも披露。メンバーのリクエストをもとにセットリストが構成された。

５回連続出場している橋本は「本当に私がアイドルをやってきて、こんなに自分が目立っていていいんだって思えるコンサートがどっぼーん！コンサートだと思うので、そんな目立てる瞬間を作っていただいたファンの皆さんに本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです」と笑みを見せた。

また、ＳＫＥ４８の「恋を語る詩人になれなくて」などのカバーしたことに田口は「ＳＫＥのファンの人来てたらちょっとやばいよね、みたいな焦りもあって。ＳＫＥに負けないぐらいのパフォーマンスをやらなきゃね、みたいなのが、みんなの中にあったので、気合の入り方が違った」と振り返った。

なお、ライブの模様はＣＳ放送・ＴＢＳチャンネル１で３月２５日午後９時に放送される。