M!LK、リリース記念日フリーライブに約1万人集結 “爆裂”に愛を表現する新曲「爆裂愛してる」MVも公開
【モデルプレス＝2026/02/18】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月18日、ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にて「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベントを開催。約1万人のファンを魅了した。
【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のお台場ライブ
この日は「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」のCD発売日。フリー観覧ということもあり、平日にもかかわらず、約1万人ものファンが駆け付けた。
ステージにはマイクスタンドが5本並べられ、デビュー初期のリリースイベントの際に使われていたSEが流れると、会場に集まったみ！るきーず（ファンネーム）がざわつき出し、そこに待ちに待った「爆裂愛してる」の衣装を着た5人が登場すると、大きな歓声に包まれた。そのままメンバーカラーの照明に照らされて輝く5人が勢いよく「好きすぎて滅！」を歌い始めると、会場の奥の奥までペンライトの光が波のように揺れ、輝いていく。その風景を5人はとても愛おしそうに眺めながら、山中柔太朗が「え、好き」のセリフを「大好きだよ」と言い換えると叫ぶかのような歓声が上がった。そして佐野勇斗の「いくぞ〜！」という掛け声から始まったCrazyタイムでは、嬉しそうな表情を見せながら激しいダンスで魅せ、会場の寒さを吹き飛ばした。
曲が終わり、会場を見渡した5人は次々と自己紹介をし、深々とお辞儀をした後、嬉しそうに大勢のみ！るきーずを眺め、佐野は「良かった！人がいっぱい来てくれて！」「あの木の後ろの方も僕のファン！？」と声をかけると、メンバーカラーであるピンクのペンライトが遠くから揺れ、コミュニケーションを取っていく。さらに生配信では10万人が見ていることを知らされると5人は目を大きく開きながら驚いた様子を見せた。
続く「イイじゃん」では、社会現象になったサビのダンスで一気に盛り上がったあと、一転、キュートな「チラチLOVE」でかわいいM!LKをパフォーマンス。両手で手を隠して顔をチラチラさせる振り付けから始まると、「かわいい〜！」と大きな歓声が上がり、吉田仁人が「オレが好きなんでしょ？」「早く言えよ。好きって。」とセリフを言うと破裂音のような歓声が上がった。
全員が最高の笑顔で曲を終わらせると、吉田が「恥ずかし！」とぽつり。曽野舜太に「なんでや！？」とツッコまれると、吉田は「いろんな人に見られてるって思われながらやるの恥ずかしい…」とぼやくと、ほかの4人から「みんな味方！」と言われるも、吉田は「ご通行中のみなさんに“早く言えよ。好きって。”って言っても何ってなるでしょ！」と急に素に戻って照れ、み！るきーずは爆笑した。
さらに「爆裂愛してる」のMVが公開されたことを受けて、佐野は「“りき”（力作）ですよ！」と興奮。さらに塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、吉田監修のコール動画を公開したことを報告し、「覚えて来たよって人！」と問いかけ、み！るきーずが大きく手を挙げると、5人はとても嬉しそうな表情を見せた。
その後5人からは、2026年の目標を発表。吉田は「ドーム公演を決めたい！」、曽野は「富士山に登りたい！」、山中は「メンバー誰かの主演作で主題歌をやりたい！」と話し、佐野は「もう一度紅白に出たい！」と決意表明。そして塩崎は「“好き滅”でも“爆裂”でもいいのでMVで1億回再生行きたい！」と言い、みんなが「いいね！」と同意する中、塩崎が初期からの名曲である「『反抗期アバンチュール』で1億回あるかもね」と言うと、みんなから「あるか！」とツッコまれるシーンもあり、会場を和ませた。
最後の曲はこの日リリースした「爆裂愛してる」をパフォーマンス。曽野が「もっと声出せんの！？」と大きく煽り、佐野が「思い切りコールをお願いします！」と叫びスタートすると、大きな声が上がり会場は一体に。歌詞にある“シェアハピ”を体現した、幸せの空間をみんなで楽しむ瞬間が広がった。
イベントの最後はこの日の想い出をしっかりと残すべく記念撮影。その後全員が深々とお辞儀をして颯爽とステージを去ると、会場に訪れたみ！るきーずたちから大きな拍手が上がっていった。
2025年10月に配信リリースした「好きすぎて滅！」は、MVの再生回数が5,000万回を超え、SNS総再生回数は30億回を突破。SNSを中心に大きな話題を呼んでいる。さらに、2月9日に先行配信された最新曲「爆裂愛してる」も、自己最高初週再生数を記録するなど注目を集めている。
これら2曲に加え、カップリングには文化放送「〜キミはひとりじゃない〜文化放送 受験生応援キャンペーン」のキャンペーンソング「まちあわせ」のほか、「Love Drive」、「クレッシェンド」を収録したM!LK初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が18日にリリースされた。
そんな「爆裂愛してる」のMVがリリース同日に公開。シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星など、銀河を舞台にM!LKが爆発的な愛を表現するスケール感あふれる映像作品となっている。（modelpress編集部）
M1.好きすぎて滅！
M2.イイじゃん
M3.チラチLOVE
M4.爆裂愛してる
