21日にU等々力で行われるサッカーJ1の“多摩川クラシコ”に向け、川崎FのMF大関友翔（21）とFC東京のMF佐藤龍之介（19）が18日、川崎Fのクラブハウスで合同会見に臨んだ。ともに2028年ロサンゼルス五輪世代の主軸で、優勝した1月のU―23アジア杯（サウジアラビア）では大関が4試合3得点と活躍し、6試合4得点の佐藤は大会MVP＆得点王に輝いた。

大関が「ゴールに関わるプレーが今年の目標。自信を持ってクラシコに勝てれば（チームが）波に乗っていける」と話せば、佐藤龍も「攻撃的にどんどんシュートを狙っていきたい。ダービーで活躍してヒーローになれれば」と強調。次世代スターが火花を散らした。

代表のチームメートだけに互いの長所や警戒ポイントを熟知する。佐藤龍は自身の持ち味であるドリブルに関し、大関が「カットインが好き。右足で（ボール）ちょんちょん触っている時はカットインしてくるぞ、というのは（マッチアップする）右サイドバックには伝えておきます」と話すと「カットインが得意なので。（プレーを）読まれてからが真価を問われる。頑張りたい」と反応。真っ向勝負で応じる構えだ。

これまで多摩川をはさんだライバル対決出場がない2人だが、互いに下部組織出身だけに勝敗の重みやサポーターの思い入れは理解している。「ダービーマッチなのでボルテージが上がる。FC東京相手なので負けちゃいけないという思いが選手にもサポーターにもある」と大関。佐藤龍は「僕がユースやジュニアユースの時はフロンターレが強く、なかなか勝てなかった。いいサッカーをして勝った試合は最近あまり多くはないと思う。そこは悔しいし、チームとしてもそこに対する思いはある」と語った。

両クラブで定位置奪取を目指す成長株が、ダービーマッチの歴史に新たな足跡を残す。