AKB48が18日、KT Zepp Yokohamaで「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！」を行った。同名ゲームアプリ内で、約1カ月にわたるユーザー参加型の出演権争奪イベントを勝ち抜いた16人が出演した。

通算5度目の開催となった同ゲームのライブ。出演メンバー16人がそれぞれ披露したい楽曲を選び、「大声ダイヤモンド」「摩天楼の距離」などグループの定番楽曲から、HKT48の「12秒」、SKE48の「恋を語る詩人になれなくて」など姉妹グループの楽曲、09年から12年の期間に活動していたSDN48の「I’m sure」も披露する、予想のつかない構成でファンを楽しませた。

5回のライブ全てに参加し、今回で4回目の1位獲得での出演となった橋本陽菜（25）は「皆に感謝の気持ちでいっぱいです！」と満面の笑みを見せて喜びそのままに華麗に舞い、ソロ楽曲「愛しさのアクセル」も披露した。1位の特典でオリジナル衣装＋αの権利を獲得。＋αはステージ上の演出かと思いきや、たっての希望でミート矢澤の豪華なステーキ弁当をチョイス。メンバー一同を大喜びさせ、「努力は必ず報われます！」と笑顔を輝かせた。

グループの絶対的存在、小栗有以（24）はHKT48のダンスナンバー「Make noise」をリクエストしセンターで踊った。「チーム8のツアーでやっていて、かっこいいなと思っていたので」とお気に入りの理由を話し「できてよかったです！」と満足感を漂わせた。

終演後取材に応じた橋本は、「例年よりダンスナンバーが多くて、これまで見せたことのないものを出せたライブでした」と率直な思いを話した。4回目の1位という輝かしい実績に「こんなに自分が目立っていいんだって思えるコンサートがこのライブ。目立てる瞬間を作っていただいたファンの皆さんに本当にありがとうの気持ち」と感謝があふれた。太田有紀（21）も「ファンの皆さんとの絆を改めて感じました」と笑顔を見せた。

生バンドでの演奏をリクエストした田口愛佳（22）は「昔の総選挙を思い出すような、メンバー内でもバチバチやっている1カ月が続いていた」とゲームのイベント期間を述懐。「応援してくれたファンの方には感謝の気持ちでいっぱいです。自分としても、AKB48に新たな刺激を持ってくることができたんじゃないかな」と丁寧に振り返った。

アンコール含め全23曲をパフォーマンス。ユニット曲のメンバーの組み合わせも、セットリストも、全てが一夜限りのライブに会場は大きく沸き上がった。

また、同ライブの模様はCS放送TBSチャンネル1で3月25日午後9時から放送される。

▼出演メンバーは以下の通り。

橋本陽菜、太田有紀、田口愛佳、山内瑞葵、下尾みう、長友彩海、倉野尾成美、小栗有以、佐藤綺星、秋山由奈、福岡聖菜、八木愛月、橋本恵理子、布袋百椛、工藤華純、迫由芽実