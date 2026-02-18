ÊÆ12·î½»ÂðÃå¹©6.2¡óÁý¡¡2¥«·îÏ¢Â³¥×¥é¥¹
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬18ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯12·î¤Î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡ÊÂ®Êó¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°·î¤è¤ê6.2¡óÁý¤Î140Ëü4Àé¸Í¤À¤Ã¤¿¡£130Ëü9Àé¸ÍÄøÅÙ¤ò¸«¹þ¤ó¤À»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿25Ç¯11·îÊ¬¤âÆ±»þ¤Ë¸øÉ½¤·¡¢Á°·î¤«¤éÁý²Ã¡£2¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯12·î¤Î¼çÎÏ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï4.1¡óÁý¤Î98Ëü1Àé¸Í¡£½¸¹ç½»Âð¤â10.1¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÃå¹©·ï¿ô¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï7.3¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç»Ô¾ì¤ÎÆîÉô¤¬Á°·îÈæ2.8¡ó¸º¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢À¾Éô¤Ï37.4¡ó¡¢ËÌÅìÉô¤Ï5.6¡ó¡¢ÃæÀ¾Éô¤Ï2.3¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý¤¨¤¿¡£
¡¡Ãå¹©·ï¿ô¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë·úÀßµö²Ä·ï¿ô¤Ï4.3¡óÁý¤Î144Ëü8Àé¸Í¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï2.2¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Î¸øÉ½¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£