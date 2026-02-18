NHK五輪番組に登場

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が続く。18日夜にNHKで放送された五輪番組内では、懐かしのイタリア人アスリートが突如登場し、ネット上の視聴者からは驚きの声が漏れた。

20時台のNHKの五輪番組内で突然、画面に現れたのはサッカー元イタリア代表のロベルト・バッジョ氏だった。

ワールドカップに3度出場し、2004年に現役を引退。華麗なプレーで世界中のファンを魅了し、ファンタジスタと呼ばれた往年のスターがNHKのインタビューに応じ、母国開催のオリンピックに対する思いを語っていた。

現役時代に比べ、やや恰幅がよくなった印象も、トレードマークのポニーテールは健在。意外な人物の登場に、X上は視聴者からの驚きで溢れた。

「うわあああ、今 NHK にバッジョが映ってた！」

「バッジョ…久しぶりに見たけどムチムチになっもうてたな…」

「ロベルト・バッジョ久々！年取りましたな…」

「NHKでフィギュアの再放送観てたら、バッジョさんが出てきてビックリした」

「相変わらずポニテしてる」

「バッジョ今でもポニテなの感激！」

放送された18日は奇しくも、59歳の誕生日とあって「あっ、今日はバッジョの誕生日だ」「なんと、今日がお誕生日なんですね」との指摘も上がった。



（THE ANSWER編集部）