スノボ男子スロープスタイル、中国の蘇翊鳴が金メダル ミラノ冬季五輪
2026年2月18日 22時47分
新華社通信

１８日、男子スロープスタイル決勝で優勝を決め、喜ぶ蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）

【新華社リビーニョ2月18日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は18日、スノーボード男子スロープスタイル決勝が行われ、中国の蘇翊鳴（そ・よくめい）が金メダルを獲得した。

１８日、男子スロープスタイル決勝で、試合中に喜ぶ蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
１８日、男子スロープスタイル決勝でジャンプする蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）
１８日、男子スロープスタイル決勝に臨む蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
１８日、男子スロープスタイル決勝を終えた蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
１８日、男子スロープスタイルの表彰式で、金メダルを掲げる蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
１８日、男子スロープスタイルの表彰式に臨む（左から）銀メダルの長谷川帝勝（日本）、蘇翊鳴、銅メダルのジェーク・キャンター（米国）。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）
１８日、男子スロープスタイルの表彰式で、金メダルをかむ蘇翊鳴。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）