元アイドルグループ「アイドリング!!!」のリーダーで、現在はボイストレーナー・遠藤舞さん（37）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、芸名で活動した方がいい理由について語る場面があった。

本名で活動してきた遠藤さんだったが「これから芸能を始める子達に、『できるだけ芸名にしておきなさい』とそっと、おせっかいを言いたいのです」と切りだす。

VIOの施術中に担当女性から「もしかして遠藤舞さんですか？アイドリング!!!見てました」と声をかけられたといい「お姉さんが私のVIOの何を見て、本人確認に踏み切ろうと思ったのか皆目見当もつきません。ただ、私は生まれたままの姿で視界を奪われ 神秘的な部分を委ねている状態で最悪の質問をされてしまったのです」と複雑な心境をつづった。

「ここで嘘をつこうがそれは意味を成しません。なぜならカルテにしっかり本名を書いてしまったからです。案件などではなく自腹施術でしたが、クリニックのカルテに偽名を書き込む人はいないでしょう」といい「芸名で活動していれば、なんとか人違いを装えたかもしれません。時に本名での活動はこのような事態を招きます」とつづっていた。