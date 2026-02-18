現在のイングランド代表は新・黄金世代と呼ばれるほどタレントが揃っており、2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられる。



特に中盤から前線にかけてはワールドクラスのタレントが揃うが、マンチェスター・ユナイテッドでプレイした元イングランド代表DFウェズ・ブラウン氏には忘れられない才能がある。



それがマンUと代表で一緒に戦ったウェイン・ルーニーだ。ルーニーは天才肌の選手として当時のイングランド代表をリードする存在だったが、ブラウン氏は今の代表チームにもルーニー以上の才能はいないと見ている。





「彼をただのストライカーと呼ぶことは決してない。それ以上のものを提供してくれるからね。彼が一部で過小評価されているのかは分からないが、我々の中では過小評価されていなかった。彼はプレイメイカーとも言えるし、常にハードワークしてくれた。ルーニーが引退して以降、彼と比較できる選手なんて見たことがない。彼は特別だったから、今後もいないと思う」「彼はハリー・ケインともまたタイプが異なる。ケインはどちらかといえば純粋なストライカーだ。ルーニーは何でもこなせる選手で、ユナイテッドの誰もがルーニーを特別と思っていた。彼には状況を変える力があり、どこからでもゴールを奪えた」（『Planet Football』より）。バイエルンでプレイするケインもゲームメイクできる選手だが、ルーニーの場合はサイドハーフや中盤をこなすこともできた。万能性という点ではケインを上回るものがあるか。得点力ではケインが上とも言えるが、総合力でブラウン氏はルーニーの方を評価しているようだ。