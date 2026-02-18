OBであるエマニュエル・プティ氏は今シーズン、アーセナルがプレミアリーグなどのタイトル獲得を祝うだけではなく、バロンドール受賞者も古巣から出るかもしれないと期待を寄せているようだ。



現在プレミアリーグで首位を走り、カラバオカップでは決勝進出、さらにFAカップとCLでも順調な歩みを見せているアーセナル。怪我人が増えてきたことは現在の懸念点ではあるものの、今シーズンは悲願のタイトル獲得へ準備万端だと考えられている。





そんななか、プティ氏は今シーズンアーセナルがチームタイトルを獲得するだけではなく、個人タイトルへの期待感も口にしており、『Ignition Casino』にてMFデクラン・ライスはバロンドールを狙える選手だと太鼓判を押した。「デクラン・ライスはバロンドールレースをリードする可能性を秘めているが、シーズン終了後にはワールドカップがあることを忘れてはいけない。彼にとってそれは非常に重要かもしれないが、彼とアーセナルは間違いなくシーズン終了までに何かを勝ち取らなければならない」「デクラン・ライスはここ数年、最高のミッドフィルダーの一人だ。だが残念ながら、アーセナルでは何も勝ち取れていない。偉大な選手の一人になりたいなら、絶対にタイトルを獲得しなければならない。市場で最高の選手の一人である必要があるが、同時にトロフィーも獲らなきゃいけない。ピッチ上で最も特別な選手の一人だと認められても、何も獲れなきゃ意味がないんだ」ライスは今シーズンここまで公式戦36試合で4ゴール9アシストをマークしており、圧巻のパフォーマンスを見せている。アーセナル、そしてイングランド代表としてW杯で結果を残せれば、バロンドールも十分に狙えるだろう。まずは4つのコンペティションを戦うアーセナルで無冠時代に終止符を打つことが必要になるが、ライスはクラブに悲願をもたらす存在になれるか、注目だ。