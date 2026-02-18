プレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、CLと4つのコンペティションでタイトル獲得を目指しており、今シーズンは悲願達成に向けて期待も高まっている。



そんななか、元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏がアーセナルについて『Sky Bet』の「The Overlap Fan Debate」にて、クラブOBやファンの態度やコメントを懸念していると話した。



「アーセナルには、全てを託せるようなワールドクラスのスーパースターがいないということには同意する。しかしここ数年見てきたように、彼らは試合に勝つ方法を知っている。スーパースターがいなくても勝てることを証明してきたのだ」





「今起こっているのは、アーセナルのファンや元選手たちが口を開くことで、彼らを苦しめているということだと思う。彼らは黙って、他のみんなに話させるべきだ。マーティン・キーオンが『6ポイントのリードは9ポイントのリードよりも良い』と言っているのを聞いたが、私は『何を言ってるんだ？』と思ったよ」「経験豊富な選手でも緊張するものだ。ミケル・アルテタの対応は見事だ。話し方、メディアへの対応、選手を落ち着かせようとする姿勢がそうだ。むしろクラブに関わる他の連中の方が、より大きな影響を与えている」「質の面で言えば、アーセナルは高いレベルにある。だが、決定的な差をつけるようなスーパースター、ロナウドやディディエ・ドログバ、セルヒオ・アグエロのような選手がいるか？ いないと思う。しかし彼らは試合に勝つ方法を知っている。過去3年間でそれを証明してきた」リヴァプールOBであるジェイミー・キャラガー氏は以前、今のアーセナルの攻撃陣にワールドクラスの選手がいないと主張し、それが優勝を阻むかもしれないと主張していた。ルーニー氏も決定的な仕事ができる選手がいない点には同意しているが、アーセナルは勝ち方を知っており、スター不在でも試合に勝つ力があると持論を展開。一方で、クラブOBやファンの言動がチームにプレッシャーを与え、タイトルレースに影響を与えると考えているようだ。