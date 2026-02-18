成年後見制度の利用者は警備員に就けないとしていた警備業法の「欠格条項」が憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）は１８日、条項を「違憲」とする初判断を示した。

最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後１４例目。一方、１、２審が認めた国の賠償責任は否定し、原告の請求は棄却した。（中川慎之介、中村俊平）

裁判官１５人のうち９人の多数意見。５人は「国に賠償を命じるべきだ」とする反対意見、１人は結論は支持するものの理由づけが異なる「意見」を付けた。

同様の欠格条項は警備業法を含む約１８０の法律に定められていたが、２０１９年の法改正で一括削除されている。

原告は軽度の知的障害のある３０歳代の男性。警備会社に勤めていたが、１７年に成年後見制度を利用し、財産管理を支援する「保佐人」を付けたところ、条項を理由に雇用契約を終了させられた。１８年、国に１００万円の賠償を求めて提訴した。

最大の争点は、欠格条項が憲法に反するかどうか。国側は「人の生命や身体を守る警備員には、健常者と同程度の判断能力が求められる」とし、条項には合理性があると主張していた。

大法廷はまず、前身となる制度下で条項が設けられた１９８２年時点の知見では、制度の対象者が警備業務を適正に実施できないとみることに「合理性があった」と指摘。障害を持つ人の判断能力を個別に審査する規定が設けられた２００２年の時点でも、「違憲ではない」とした。

一方で、１４年に障害者権利条約を批准し、１６年に障害者差別解消法が施行されるなどした「事情の変化」に着目。社会の中で障害の捉え方が変わり、「障害を理由とする労働者差別は禁止されるべきだとの考え方が確立した」と述べた。その上で、遅くとも男性が退職した１７年３月時点で「一律に警備員になれないのは、看過しがたい不利益となっていた」とし、条項は「職業選択の自由」を保障した憲法２２条や「法の下の平等」を定めた同１４条に反すると結論づけた。

国の賠償責任については、「社会や国民の意識の変化は容易に見てとれない。条項を違憲とする学説はほぼなく、裁判例もなかった」とし、国会が立法措置を怠ったとは言えないと判断した。

この日の判決により、条項が「違憲」とされた１７年３月時点から条項が一括削除された１９年までの間に原告のように職を失った人が、職場復帰を求める訴訟を起こした場合は、請求が認められる可能性がある。

訴訟では、２１年の１審・岐阜地裁と２２年の２審・名古屋高裁の判決はともに条項を違憲とした上で国に賠償も命じ、国が上告していた。

警備業法を所管する警察庁は「違憲判決を厳粛に受け止めたい」とのコメントを出した。

原告男性「認められてうれしい」

原告の男性は東京・霞が関で記者会見し、「認められてうれしい」と違憲判断を示した判決を歓迎した。

男性は２０１４年に岐阜県内の警備会社に入社し、駐車場の交通誘導などを担当。車を渋滞させずスムーズに誘導できたときにやりがいを感じていた。突然働けなくなり、「障害があってもできることはできる。自分と同じような人はもう出てほしくない」との思いから提訴して、この日まで８年を要した。

会見に同席した原告代理人の熊田均弁護士は「欠格条項が障害者の職業選択の自由を奪うものと認めた点は評価できる」と言及。ただ、１、２審判決が認めた賠償請求は退けられ、「国会に甘い判断で残念だ」と悔しさもにじませた。その上で、「国には障害者の個々の能力を尊重し、過剰な制限をしないような制度づくりをしてほしい」と訴えた。

「国への強いメッセージ発した」

学習院大の尾形健教授（憲法）の話「たくさんの個別意見が付き、社会における障害の捉え方の変化をどう評価するか、裁判官の間でかなりの議論が重ねられたことがうかがえる。多数意見は国の賠償責任を認めず、欠格条項が違憲となったのも原告の退職に近い時期とする慎重な内容だった。原告と同じように職を失った人々の救済にどの程度つながるかは不透明だ。ただ、障害者を一律に排除する施策は今後許されないとの国への強いメッセージを発したとは言える」