第2次高市内閣の発足にあたり、高市首相が再任した全閣僚に共通で出した指示書の内容が明らかになりました。

経済政策では、「責任ある積極財政」の考え方のもと、政府予算の予見可能性を高める観点から、予算編成のあり方を抜本的に見直す方針が新たに追加されました。「補正予算ではなく可能な限り当初予算に必要な予算を計上するとともに、複数年度の財政出動をコミットする仕組みを構築する」としています。

また、「供給力の強化に向けて、内需の拡大とともに、外需の拡大が重要である」として、「外国のカウンターパート（閣僚）との会談では、相手国市場のニーズを把握するとともに、日本産品の導入を働きかける」との文言が新たに追加されました。内閣全体として、“日本産品のトップセールス”を進めることを指示した形です。

こうした方針のもとで、「飲食料品に係る消費税減税や給付付き税額控除の検討を含めた物価高・手取り増加対策」や経済安全保障の強化などに取り組むとしています。

また外交面では、「日本の国益を守るため、外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力・人材力を含む総合的な国力を強化しつつ最大限活用し、我が国の平和と安全、繁栄、国際社会との共存共栄を実現する」として、こうした外交を「平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』」と名付けました。

また北朝鮮による拉致問題については、第1次内閣での閣僚への指示は「拉致被害者の早期帰国に取り組む」としていましたが、第2次内閣の指示では「早期帰国に全力を尽くす」とより強い表現になっています。