ガーミン、京都四条河原町の「京都高島屋S.C.」に「ガーミンストア京都」
ガーミンジャパンは2月18日、京都四条河原町の百貨店「京都高島屋S.C.」にブランド直営店「ガーミンストア京都」を開設すると発表した。オープン日は3月4日。
ガーミンストア京都（イメージ図）
ガーミン直営の新店舗「ガーミンストア京都」は、四条河原町交差点近くで65年以上にわたり地元に愛される高島屋京都店の次世代施設「京都高島屋S.C.」内専門店ゾーン「T8」にある専門ショップの1つとして開店する。
フラッグシップモデル「fenix」シリーズや、ランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズ、過酷なシーンに対応するGPSウォッチ「「Instinct」シリーズなど、幅広いラインナップを用意。店内のガーミン製品は全て試用可能で、アクセサリー商品も充実した品揃えになるという。
同店のオープンを記念し、ウェアラブル製品の購入でオリジナル手ぬぐい（非売品）をプレゼント（無くなり次第終了）。また、対象ウェアラブルデバイスの2点同時購入で10％オフとなるほか、アクセサリー購入割引、初期設定無料サービスなどの特典を、2026年4月5日まで提供する。
