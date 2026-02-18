≒JOY運営、山野愛月・藤沢莉子めぐるSNS投稿に声明 山野は裏アカ使用発覚「本人に対し厳重注意」
【モデルプレス＝2026/02/18】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の公式サイトが、2月18日に更新された。SNS上で拡散されている藤沢莉子、山野愛月の画像をめぐり、声明を発表した。
【写真】指原プロデュースの22歳美女、ミニスカ姿が可愛すぎ
公式サイトでは「弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と切り出し、藤沢について「あたかも当該メンバーが、特定の恋愛関係にある男性と飲酒を伴う食事を共にしていることを示すような画像付きの投稿がなされていることが確認されております」と言及した。
「当該投稿について、メンバー本人に確認したところ、上記画像に写っている人物は、メンバー本人の兄であり、家族で食事をした際に撮影した画像であること、及び、当該画像は、メンバー本人の兄が自身のストーリーで投稿したものであることが判明しました」と説明し、「皆様におかれましては上記投稿を不用意に拡散されないようにお願いいたします」と呼びかけ。また「弊社といたしましては、引き続き、悪質な投稿については、顧問弁護士に相談の上、必要な法的措置を検討・実施して参ります。皆様におかれましては、引き続き、ルールを守り、弊社所属タレントを応援していただきますよう、お願いいたします」と伝えた。
山野に関しては「あたかも当該メンバーが、男性と一緒に宿泊をしていることを示すような投稿がなされていることが確認されております」とし、「当該投稿には、『メン地下のストーリー』として画像が掲載されておりますが、メンバー本人に確認したところ、当該画像は、メンバー本人の学生時代の友人（女性）がストーリーで投稿したものであることが判明しました」と説明。「インターネット上の投稿は、皆様が思っている以上に即時に広まってしまいます。皆様におかれましては、投稿前に、その言葉が差別的な意味をもっていないか、今一度立ち止まって考えてください」と注意喚起した。
一方で「上記メンバーによる、いわゆる裏アカウントの使用を指摘する旨の投稿もなされていることが確認されておりますが、メンバー本人に確認したところ、当該アカウントは本人のものであることが判明しました」と記載。「弊社は、トラブル防止の観点から、裏アカウントの使用を認めておりません。弊社より、メンバー本人に対し厳重注意を行いました。本人としても裏アカウントの使用について、深く反省し、以後、裏アカウントの使用を行わないことを誓約しております」と続け、「皆様におかれましては、ご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。弊社一同、皆様の期待・信頼を裏切らないよう邁進いたします」と結んでいる。
≒JOYは、＝LOVE（イコールラブ）、≠ME（ノットイコールミー）に続く「第3のグループ」として誕生。2022年3月29日にお披露目された。グループ名には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原の想いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースの22歳美女、ミニスカ姿が可愛すぎ
◆≒JOY運営、SNS上で拡散されている写真に声明
公式サイトでは「弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と切り出し、藤沢について「あたかも当該メンバーが、特定の恋愛関係にある男性と飲酒を伴う食事を共にしていることを示すような画像付きの投稿がなされていることが確認されております」と言及した。
山野に関しては「あたかも当該メンバーが、男性と一緒に宿泊をしていることを示すような投稿がなされていることが確認されております」とし、「当該投稿には、『メン地下のストーリー』として画像が掲載されておりますが、メンバー本人に確認したところ、当該画像は、メンバー本人の学生時代の友人（女性）がストーリーで投稿したものであることが判明しました」と説明。「インターネット上の投稿は、皆様が思っている以上に即時に広まってしまいます。皆様におかれましては、投稿前に、その言葉が差別的な意味をもっていないか、今一度立ち止まって考えてください」と注意喚起した。
一方で「上記メンバーによる、いわゆる裏アカウントの使用を指摘する旨の投稿もなされていることが確認されておりますが、メンバー本人に確認したところ、当該アカウントは本人のものであることが判明しました」と記載。「弊社は、トラブル防止の観点から、裏アカウントの使用を認めておりません。弊社より、メンバー本人に対し厳重注意を行いました。本人としても裏アカウントの使用について、深く反省し、以後、裏アカウントの使用を行わないことを誓約しております」と続け、「皆様におかれましては、ご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。弊社一同、皆様の期待・信頼を裏切らないよう邁進いたします」と結んでいる。
◆指原莉乃プロデュース・≒JOY
≒JOYは、＝LOVE（イコールラブ）、≠ME（ノットイコールミー）に続く「第3のグループ」として誕生。2022年3月29日にお披露目された。グループ名には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原の想いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】