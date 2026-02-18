LOVEBITESが、フルアルバム『アウトスタンディング・パワー』を本日リリースした。あわせて、そのアルバムの全世界リリースが発表された。

バンドは今回、オーストリアに拠点を置くNapalm Records（ナパーム・レコーズ）と新たに契約した。元ジューダス・プリーストのK.K.ダウニング率いるKK’sプリーストや、ドイツのパワーメタルの重鎮・アクセプト、2019年に共に英国をツアーしたドラゴンフォース、USスラッシュの重鎮・エクソダス、世界的に人気を誇るアルター・ブリッジなどが多数在籍する名門のメタル専門レーベルである。アジアを除くワールドワイドで、この新作『アウトスタンディング・パワー』がNapalm Recordsから5月8日にリリースされる。

バンドは今回のNapalm Recordsとの契約について、このように述べている。「アジアを除く全世界でNapalm Recordsと契約を締結したことに大変嬉しく思います。Napalm Recordsのロースターには、新進気鋭のメタル・バンドから世界的に成功を収めたバンド、そして誰もが敬愛する伝説的なアーティストに至るまで、多様なバンドが名を連ねています。その輝かしい歴史の一部となれたことを誇りに思います。ヘヴィ・メタルへの情熱を強く持つNapalm Recordsと共に、最新アルバム『アウトスタンディング・パワー』を成功へ導きます。ご期待ください！」

なお、本日LOVEBITESは、ファンが自分の名前やニックネームをバンドのロゴ風に生成することのできる無料サービスのロゴジェネレーターを始動。特設サイトに名前などのテキストを入力すると、LOVEBITESのロゴ風に生成され、そのテキストが新作『アウトスタンディング・パワー』のジャケット写真に乗った状態で作られるという。

またLOVEBITESは、3月29日にキャリア初となる日本武道館公演を行う。チケットは現在発売中だ。

◾️アルバム『アウトスタンディング・パワー』

配信：https://jvcmusic.lnk.to/OutstandingPower ▼先行配信「リーパーズ・ララバイ」

https://jvcmusic.lnk.to/ReapersLullaby 通常盤：3,500円（税込）/ VICL-66116

Heaven Edition (Blu-ray付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2493

Heaven Edition (DVD付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2494

Hell Edition (Blu-ray付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2495

Hell Edition (DVD付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2496

FC Heaven Edition (Blu-ray & 2CD付属)+Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1023

FC Heaven Edition (DVD & 2CD付属) +Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1024

FC Hell Edition (Blu-ray & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1025

FC Hell Edition (DVD & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1026 ▼Heaven Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.Glory To The World

2.Unchained

3.Scream For Me

4.Soul Defender

5.Paranoia

6.Judgement Day

7.Break The Wall

8.The Bell In The Jail

9.The Unbroken

10.Piano solo

11.Dystopia Symphony

12.Soldier Stands Solitarily

13.Where’s Identity

14.Don’t Bite The Dust

15.Holy War

16.Bravehearted

17.We The United

18.Someone’s Dream

※FC限定版付属CDは上記トラックを2枚のディスクに収録

※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録 ▼Hell Edition付属Blu-ray / DVD収録内容

1.The Hammer Of Wrath

2.When Destinies Align

3.Judgement Day

4.Soldier Stands Solitarily

5.Holy War

※FC限定版付属CDは上記トラックの音源を収録 ▼オンラインサイン会特設ページ

https://victor-store.jp/special/lovebites202601 ▼LOVEBITESロゴ・ジェネレーター

https://lovebites-logogenerator.com/

◾️＜LIVE AT BUDOKAN＞ 公演日：2026年3月29日（日）

開場・開演：16:00 / 17:00

会場：東京・日本武道館

チケット：一般チケット 9,500円（税込）、ユースチケット 3,900円（税込）

※ファンクラブ会員限定先行でのチケット購入者限定のVIPアップグレードチケットは詳細後報

・楽天チケット：https://r-t.jp/lovebites

・ローチケ：https://l-tike.com/lovebites/

・e+：https://eplus.jp/lovebites/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/lovebites-nbk/