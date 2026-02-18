ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、フリースタイルスキー・エアリアル女子の予選が行われ、五十嵐瑠奈選手（２１）が出場した。

この種目に日本の女子選手が出場するのは２００６年のトリノ大会の逸見佳代さん以来２０年ぶり。兄の晴冬選手（２３）も男子エアリアルに出場予定で、２人をこの舞台に送り出した北の町が盛り上がっている。（デジタル編集部）

エアリアルは、キッカーと呼ばれるジャンプ台でストックを使わずにジャンプし、空中での技や高さなどを競う種目。5人の審判がエア（2点）、フォーム（5点）、着地（3点）の計10点満点で採点する。

五十嵐きょうだいは北海道名寄市出身。隣町の北海道美深町の競技チーム「美深エアフォース」に２０１１年から所属して同町のスキー場で技術を磨いてきた。

美深町はトランポリン競技が盛んで、宙返りやひねり技は、フリースタイルスキーのエアリアルに生かせるのではと、２００５年に町エアリアルプロジェクト委員会を発足させ、翌年、スキー場に専用コースを造成した。競技チームも結成し、逸見さんらが指導にあたっている。五十嵐きょうだいは美深エアフォースからの初のオリンピック選手で、町の２０年にわたる取り組みが結実した形だ。

瑠奈選手の予選１回目は着地が乱れ、スコアは５４・６０。２５人中２２位で予選２回目に回った。２回目も着地がうまくいかず、予選通過はできなかった。試合終了後はカメラに向かって、応援してくれた地元の人々らに届けとばかりに何度も右手を振った。

１９日の男子エアリアルに出場する晴冬選手は美深町の人たちの期待に応えられるか。