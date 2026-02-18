ミラノ・コルティナオリンピックのカーリングは１７日の女子１次リーグで日本（フォルティウス）はイタリアに６―８で敗れた。

日本勢３大会連続のメダル獲得を目指したが、通算１勝６敗となって上位４チームに入れないことが確定し、１次リーグ敗退が決まった。

日本女子として８大会連続出場を果たし、３大会連続でのメダル獲得の期待がかかっていた今大会。日本代表として戦ったフォルティウスは、１次リーグの全試合終了を前に敗退が決定した。世界のトップと戦う上では、わずかなミスや精度の差が課題となった。

チームは大会を通じて変化の大きい氷の読みに苦戦した。リードの近江谷杏菜は「特別に難しい氷というわけではない」としながらも、様々に変化する氷への対応力が試される中、読み切れていないと分析していた。海外遠征にも多くの時間を割き、海外での大会にも参加して経験値は上げていたはずだが、氷の攻略に苦戦し、ショットのミスが重なった。

イタリア戦までの７試合を終えた時点でのショット成功率を見ても、８０％を超えているのは近江谷だけで、他の選手は７割台。スキップの吉村紗也香は序盤４試合のうち３試合で成功率が６０％後半にとどまり、最終投を決めきれず、後攻で相手にスチールを許す場面も目立った。

ただ７試合の中で４点差以上で負けたのは初戦の強豪スウェーデンだけで、接戦に持ち込むことは出来ていた。サードの小野寺佳歩も「ポロポロとミスが出て惜しい展開になることが多かった。内容はそこまで悪くないだけに悔しい」と肩を落とした。

「初めての五輪で、色々感じるところはあるが、いまは残りの試合を全力で戦いたい」と吉村。一つでも次につながる飛躍の鍵をつかんで帰りたい。（浜口真実）