アバルト版は“別モノ”だった

2020年に生産を終了したアバルト「124スパイダー」は、マツダ「ロードスター」と兄弟関係にありながら、パワートレインやチューニングに独自の思想が注ぎ込まれた、“サソリの毒”を持つスポーツカーです。

アバルト124スパイダーは、ND型ロードスターと同じ広島の工場で生産されていました。しかし、その中身は単なるバリエーションモデルではありません。

最大の違いはエンジンです。ロードスターが1.5リッター直列4気筒自然吸気エンジン（登場当初131馬力）を搭載していたのに対し、アバルト124スパイダーはフィアット製の1.4リッター直列4気筒ターボエンジンを採用。最高出力170馬力を発揮し、低回転域から力強いトルクを感じさせる、明確に異なるキャラクターを与えられていました。

トランスミッションも興味深いポイントです。ND型ロードスターは4代目モデルですが、アバルト124スパイダーに組み合わされているのは、ひとつ前のNC型ロードスター用6速MTです。

これは、ターボエンジンによる高トルクに対応するための選択で、2.0リッターエンジンを搭載していたNC型のミッションが流用されました。ちなみに、そのNC型ロードスターの最高出力も170馬力でした。

この組み合わせにより、フロア形状にも違いが生じています。運転席に座るとシート前方がやや盛り上がって感じられますが、これはND型のボディにNC型ミッションを収めたことによるものです。

エクステリアは、往年のフィアット「124」をモチーフとしたクラシカルなデザインが与えられ、ロードスターとは明確に一線を画します。その影響でボディサイズは、全長で145mm、全幅で5mmほどアバルト124スパイダーの方が大きくなっています。

フェンダーラインも手間をかけて作り替えられており、兄弟車でありながらも、フィアットらしさと“124”の世界観を徹底的に表現したスタイルとなっています。

このボディ形状がもたらす意外なメリットが、トランクの開口部です。わずかな差ではあるものの、アバルト124スパイダーの方が開口部が広く、実用性はむしろ高められています。

現在の中古車相場は平均で約384万6000円。新車当時の価格（消費税込）がおよそ400万円だったことを考えると、値落ちの少ないモデルといえるでしょう。年次改良による大きな仕様変更はないため、年式よりも個体の状態やボディカラーの好みを優先して選ぶのが賢明です。

中古で狙う場合は、クルマ選びと同じくらいショップ選びが重要になります。広島生産ゆえ信頼性は高いものの、初期型はすでに10年近くが経過しています。

マツダとアバルトの合作モデルであるため、ロードスター用パーツが流用できるケースも多い一方、知識のないショップではアバルト純正部品として発注され、結果的に高額な修理費や長い納期につながることもあります。

「ここはロードスターの部品が使える」といったノウハウを持つショップを選ぶことが、長く楽しむための最大のポイントです。

アバルト124スパイダーに対して、SNSでは「デザインが今見ても色あせない」「国産なのに外車感が強いのがいい」といったスタイリングを評価する声が多く見られます。

また、「一度は乗ってみたい」「ロードスターよりこっちの性格が好みかも」と、走りのキャラクターに惹かれるコメントも目立ちました。

その一方で、「もっと長く販売してほしかった」「いま出たら確実に欲しいのに」と、早すぎる終売を惜しむ声も少なくありません。

兄弟車でありながら、まったく異なる個性を与えられたアバルト124スパイダー。いま改めて振り返ると、その存在はより魅力的に映っているようです。