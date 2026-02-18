松本まりかが主演するテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」第５話が１３日、放送された。育児と家事に専念する元科捜研のエース・詩織（松本）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）とともに事件解決に関わっていく物語。

２０日には第６話が放送されるが、ＳＮＳ上では「出演者の１人がやたら島袋寛子に似てるなーって思って見てたら本人だった」「島袋寛子？」「島袋寛子ちゃんってどーしていつも・いつまでも綺麗なの？？？？？スタイル良いな〜！」とここにきて、ＳＰＥＥＤのＨｉｒｏこと島袋寛子がレギュラー出演していることに気付いた人も。ほかにも「『元科捜研の主婦』、島袋寛子さんだとまったく気づかずに４話まで観てた……！！」「ドラマに島袋寛子っぽい人が出てると思ったらクレジットでご本人だった。やっと２話目で気づきました」などの声が。

島袋は、詩織の同期で、科捜研化学係の北村さくらを演じている。髪を一つに束ねた三つ編みで、サバサバとしたキャラクター。歌声の高音とは真逆の、低音のクールな話し方で、放送を重ねても、歌手の時のイメージとは印象が違いすぎて、気付かない人も多いようだ。