元宝塚歌劇団で女優の華雪りら（32）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚式の様子を投稿した。

「昨年の12月に結婚式を挙げました」と報告。デコルテを大胆に露出した純白のウエディングドレス姿やウエディングケーキショットなどを披露した。

「半年かけて2人で準備を進め 当日が待ち遠しい気持ちとトラブルなく終えられるかという不安でドキドキそわそわしていましたがゲストの皆さまの顔を見たら不安な気持ちはなくなり幸せな時間はあっという間に過ぎていきました」と振り返り、「準備など時間に追われたり大変な事もありましたが本当に幸せな1日となり 終わってしまったと寂しい気持ちと本当にやって良かったと心の底から感じました」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「綺麗な花嫁さん」「美しい花嫁姿」「綺麗すぎてびっくり」「素敵過ぎる」「美しすぎます」「幸せ空間をありがとう」などのコメントが寄せられている。

華雪は大阪・池田市出身。10年に宝塚音楽学校入学。12年に宝塚歌劇団98期生として入団。宙（そら）組公演「華やかなりし日々／クライマックス」で初舞台。17年11月に星組に組替え。22年7月24日の「めぐり会いは再び next generation／Gran Cantante!!」東京公演をもって退団。25年2月20日に一般男性との結婚を発表。趣味はお笑い＆舞台鑑賞。特技は柔道、ピアノ。身長157・5センチ。血液型B。