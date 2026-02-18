俳優の土屋太鳳さん（31）が、映画『アンパンマン』シリーズにゲスト声優として初参加。「ずっと憧れでした」と語る本作への思いを語りました。

土屋さんが出演するのは、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）です。映画は、大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物探しの大冒険へ出発する物語。土屋さんは、パンタンの声を担当します。

土屋さんは、パンタンの印象について「とても心がまっすぐで、元気な冒険家という感じで、自分の心に正直に生きているなと感じました。だから、これからパンタンと出会う子どもたちの心の相棒になってくれたらなと思います」と語りました。

■土屋太鳳「ずっと憧れでした」

ゲスト声優として参加することについて土屋さんは「本当に“うそでしょ？”という感じでした。ずっと憧れでしたし、狭き門だと思っていたので私ちょっと諦めていたんです。けれど、こうして諦めなければ夢はかなうんだということを今回教えていただいて、本当に感謝しています。アンパンマンありがとうございます」と喜びのコメントをしました。

また、映画が決定したことを家族に伝えたか聞かれると「お祭り騒ぎといいますか。本当に家族みんな喜んでくれました」と語りました。

一方で「実は小さな家族にはまだ伝えられていなくて。ちょっと悩んでいるんです。言ってしまうと“パンタンがママだ”というふうになっちゃうかなとか。小さい家族が、仕事に毎日ついてきてはいたので、役と私が違うとは理解しているかもしれないんですけど」と葛藤を明かしました。

そして、「アンパンマンは、小さい家族の心の聖域に住むヒーローなので、もうちょっといろいろな人に相談してから、伝えるか決めようかなと思っています」と話しました。