◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が、試合後にインタビューに応じました。

決勝1回目で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録し大きくガッツポーズ、1回目終了時点で2位につけました。しかし、2回目、3回目は得点を伸ばせず、1回目の記録で他の選手の結果を待ちます。

長谷川選手はこの時「このまま逃げ切れたらラッキーだし、逃げ切れなかったらそれまでの運だったのかな」と思っていたことを明かしました。

現地7日に行われたビッグエアでは全体11位に終わっていましたが「ビッグエアでもうまくいかずに、スロープスタイルどこまでやれるかなってすごい不安な気持ちもあったんですけど、やれるだろという自信もあったし、その中で本当にこういう結果を出せたというのはうれしく思うし、自分を誇りにも思いますね」と振り返りました。

悲願のメダルを手にした長谷川選手ですが「この銀メダルという結果に満足しつつ。今日良くても明日とか本当に次の大会が始まったらそういう肩書きは一切なくなって、0からになるので、また0から頑張っていきたいなと思います」と落ち着いた様子で話しました。