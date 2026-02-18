3児の母・鈴木亜美、3歳長女がバレンタインチョコ作りに励む「かなり真剣」なショット公開「チョコ作り出来るなんてすごい」「愛情たっぷりですね」
歌手の鈴木亜美（44）が14日、自身のインスタグラムを更新。バレンタインに長女（3）がチョコレート作りに励む動画を公開した。
【動画】「愛情たっぷりですね」真剣な顔つきでハート型にチョコを流し込む鈴木亜美の3歳長女
鈴木は「ハッピーバレンタイン 姫ちゃんとチョコ作り！かなり真剣…笑 なぜか次男くんが楽しみにしていて何度も冷蔵庫覗いてた」と兄妹のほっこりするエピソードも交えつつ伝え、長女の様子をとらえた1本の動画をアップ。
動画では、長女が真剣な顔つきでホワイトチョコレートをハートの型にスプーンを使って流し込んでいる様子が収められている。
この投稿にファンからは「可愛い」「姫ちゃん チョコ作り出来るなんてすごい」「愛情たっぷりですね」「上手ですね〜」「バレンタインデー、楽しそうですね」「かわいい愛情ですね」などのコメントが寄せられている。
鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表。翌年1月に長男（9）、20年2月に次男（6）、22年8月に長女が誕生した。
