自民党と日本維新の会の連立による第２次高市内閣が１８日、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て発足した。

閣僚は全員が再任され、昨年１０月に発足した第１次内閣と同じ顔ぶれとなった。与党は衆院で総定数（４６５）の３分の２超の議席を占めており、高市首相は組閣後の記者会見で、２０２６年度予算案の早期成立を目指すとともに、責任ある積極財政など衆院選公約で掲げた政策を推進する方針を表明した。

首相は、１８日召集の特別国会で第１０５代首相に選出された。首相官邸での記者会見で「様々な声に耳を傾け、謙虚に大胆に政権運営にあたっていく」と述べた。「政策実現に前向きな野党に協力をお願いする」とも語った。

食料品に限った２年間の消費税減税について検討する超党派の「国民会議」を巡っては、野党に参加や早期開催への協力を呼びかけると説明した。同会議では６月に中間取りまとめを行う方向だ。自民幹部が１９日にも野党側に参加を正式に要請する。

首相は憲法改正については「少しでも早く改正案を発議する環境を作っていけるよう党として粘り強く取り組んでいく」と訴えた。安定的な皇位継承に向けた皇室典範改正に向けた議論の進展にも期待を示した。

２６年度予算案の審議入りは衆院選を行った影響で例年より遅れているが、首相は「国民生活に支障が生じないよう年度内成立を目指す」と強調した。与党は野党側との調整を急ぐ。

首相は組閣の前に、維新の吉村代表と首相官邸で会談し、連立政権の継続を確認した。維新が重視する衆院議員定数削減法案の成立にも全力を挙げる意向だ。

首相指名選挙では、首相は衆院では１回目の投票で投票総数の過半数を得る一方、参院では１２３票と投票総数の過半数（１２４票）を獲得できず、中道改革連合の小川代表との決選投票となった。衆院本会議では、議長に自民の森英介・元法相、副議長に中道改革の石井啓一・元国土交通相がそれぞれ選出された。

一方、自民党は１８日、古屋圭司選挙対策委員長の後任として選対委員長代行の西村康稔・元経済産業相の起用を内定した。