SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）新曲「Me.exe」のダンスプラクティス映像公開！プレデビューアルバムの発売も決定
Da-iCEの花村想太がソロアーティスト「SOTA HANAMURA」としてリリースした新曲「Me.exe」のダンスプラクティス映像を公開した。
■エネルギッシュでキレのあるダンスを披露
2月6日に配信リリースされた本楽曲は、SOTA HANAMURAとしてリリースした初となる楽曲で、Da-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサーのstyが書き下ろした、重いビートが特徴的な激しいダンスチューン。
今作の振り付けには女性コレオグラファーのKANUを起用。ダンスプラクティス映像ではエネルギッシュでキレのあるダンスと8人の男性ダンサーを率いた圧巻のパフォーマンスが堪能できる。
そして、6月3日にプレデビューアルバム（タイトル未定）がリリースされることも決定。今作は、以降の花村想太のソロ活動を占う試験的な内容を予定しており、先行楽曲「Me.exe」をはじめ花村想太のボーカルとダンスを存分に表現するための楽曲が多数収録される。
また、ソロアーティスト「SOTA HANAMURA」として、6月から初となるライブツアーを開催。公演チケットは現在先行受付中だ。詳細はDa-iCEのオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Me.exe」
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
