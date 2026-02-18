　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万7170円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては26.16円高。出来高は2921枚となっている。

　TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57170　　　　　 -90　　　　2921
日経225mini 　　　　　　 57160　　　　　-100　　　 61999
TOPIX先物 　　　　　　　3811.5　　　　　-4.5　　　　4030
JPX日経400先物　　　　　 34425　　　　　 -55　　　　 277
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-2　　　　 177
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース