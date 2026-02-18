日経225先物：18日22時＝90円安、5万7170円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万7170円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては26.16円高。出来高は2921枚となっている。
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57170 -90 2921
日経225mini 57160 -100 61999
TOPIX先物 3811.5 -4.5 4030
JPX日経400先物 34425 -55 277
グロース指数先物 747 -2 177
東証REIT指数先物 売買不成立
