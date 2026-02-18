大人に似合う「ブルー」って？【GU】40・50代がこなれる♡「差し色コーデ」

そろそろ春に向けて、コーデに明るい色を取り入れたい気分。そんなときに頼れるのが、清潔感があって爽やかな印象のブルー。甘すぎず大人の着こなしにもすっとなじみそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】のブルーカーディガンを使った、こなれ見えを狙える差し色コーデを紹介します。

モノトーンスタイルへの投入で上品な華やぎコーデに

【GU】「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」\2,490（税込）

今回注目した1枚はこちら、スウェットライクな素材で気軽に羽織りやすいカーディガン。優しげなブルーが印象的で、今から春までロングシーズン活躍してくれそうです。スマートな丸首デザインなので、きれいめアイテムとも合わせやすいのがGOOD。黒スカートに合わせれば、品の良さはそのままに、爽やかさをバランスよく足したスタイルに。

白スカートに合わせて春らしさを意識

ブルー × ホワイトの配色は、春気分を一気に高めてくれる王道コンビ。注目のカーデを軽やかな白スカートに合わせれば、清潔感と女性らしさをちょうどよく演出できます。カーデの丸みのある形が遊び心を加えてくれるから、きれいめスタイルでも堅くなりすぎないのがポイント。ボタンをいくつか外して、抜け感を意識するのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

