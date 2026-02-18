これ全部100均って本当！？（驚）【ダイソー】めちゃかわ♡「生活雑貨」

100均ショップとしてスタートし、今やその枠にとどまらない多彩な商品を発売する【ダイソー】。そんなダイソーで、ついつい手が伸びてしまう可愛い「生活雑貨」を発見。お馴染みのキャラクターをあしらったグッズや、心をくすぐられるような可愛さのグッズなど、幅広く揃っているため、大人も子どももワクワクが止まらなくなりそうです。そこで今回は、全種類を集めたくなること間違いなしと言えそうな、ダイソーで見つけた生活雑貨をピックアップします。

手乗りサイズで可愛い！ 癒しのキーホルダー

個性あふれるハムスターたちが登場する「とっとこハム太郎」は、平成レトロブームも彷彿とさせる、ちょっぴり懐かしくもあり、世代によっては新鮮な可愛さも感じさせる作品です。そんなハム太郎に登場する、お馴染みのキャラクターが手乗りサイズのキーホルダーになった「ぬいぐるみキーホルダー」を、@risa_.pianoさんがゲット。まるで、ハム太郎たちを手に乗せているような感覚を楽しめそう。\550（税込）ですが、「これで500円は優勝すぎるぜ」と、@risa_.pianoさんは絶賛しています。

ラッピングや小物のデコレーションは、「たまごっち」にお任せ！

ユニークなキャラクターが魅力の「たまごっち」が、大小さまざまなシールに。まめっちのほか、くちぱっち、みみっち、めめっちなど、可愛らしいキャラクターが勢ぞろい。表情豊かなキャラクターたちのシールは、見ているだけで気分をほっこりさせてくれるかも。プレゼントのラッピングに使ったり、スケジュール帳や日用品をデコレーションしたり、活用方法を考えるだけでワクワクしそう！

推しキャラワッペンで自分だけのグッズを作っちゃおう

【サンリオ】のキャラクターをワッペンにしたシリーズには、「パイルワッペン」や「ラインシールワッペン」「日焼けワッペン」など、種類豊富にラインナップ。ハンドメイドした小物や洋服に付けたり、シンプルな布製バッグやハンカチなど、既製品の布製小物をデコレーションするのにも使えます。なかには、シール帳の飾りとして使うという人もいる様子。

ケーブルを保護してくれるキュートなモチーフ

ぷくっと立体感のあるデザインがキュートな「ケーブルホルダー」。クリアで淡い色合いやキュートなモチーフで、ついつい集めたくなりそうです。“ただの可愛い飾り”ではなく、断線しやすいケーブルを保護したり、ケーブルの目印代わりとして使ったりと、実用性も抜群。2個入りで\110（税込）のため、家族や友人とシェアするのもおすすめです。

ついつい手が伸びる可愛さとお得感が魅力の【ダイソー】のグッズ。今後も見逃せない雑貨が続々登場するはずなので、ぜひチェックしてみてください。

